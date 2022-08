Primoz Roglic finalement présent pour tenter de remporter une quatrième Vuelta

(Belga) Primoz Roglic (JUmbo-Visma) sera bien présent sur le Tour d'Espagne qui débutera vendredi à Utrecht, aux Pays-Bas. Le Slovène tentera de remporter la Vuelta pour la quatrième fois consécutive.

En juillet, Roglic avait quitté le Tour de France après quatorze étapes à cause de blessures occasionnées lors d'une chute plus tôt dans le Tour. Il avait fait le choix de quitter la Grande Boucle pour mieux se préparer pour la Vuelta. Le Slovène de 32 ans a repris l'entraînement au début du mois d'août et n'était pas sûr d'être prêt à temps pour prendre part à sa quatrième Vuelta. "Nous sommes très heureux que Primoz soit finalement en mesure de prendre le départ malgré la grave blessure qu'il a subie sur le Tour de France", a déclaré le directeur sportif de Jumbo-Visma, Merijn Zeeman. "De toute évidence, il n'a pas pu se préparer de manière optimale, mais nous avons beaucoup de respect pour lui et pour la manière dont il est tout de même parvenu à se préparer." Dans sa quête, Roglic , sera entouré des Néerlandais Robert Gesink (1 victoire d'étape), Sam Oomen et Mike Teunissen, des Australiens Rohan Dennis (3 victoires d'étape) et Chris Harper, de l'Américain Sepp Kuss (1 victoire d'étape) et de l'Italien Edoardo Affini. (Belga)