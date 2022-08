Une magnifique performance: un Belge devient champion d'Europe de badminton (vidéo)

Frédéric Gaspard est entré dans l'histoire du badminton belge. Ce joueur originaire de Bastogne est allé chercher le premier sacre européen de l'histoire de notre pays en badminton, en obtenant le titre en masters, soit les plus de 35 ans, à Ljubljana, en Slovénie.

Notre compatriote a réussi un parcours remarquable avant de triompher en finale contre le Français Vincent Espen, qu'il a rejoint après avoir éliminé la première tête de série de la compétition. C'est un peu le graal pour le Bastognard. "C’est important pour moi parce que j’espère qu’avec ma performance, cela motivera d’autres joueurs du pays à venir et qu’on sera plus nombreux à y participer au cours des prochaines années. Les tournois seniors sont très importants pour rester motivés. Quand tu es plus vieux, avec la famille et tout ça, c’est difficile de se dire : allez, je vais jouer chaque semaine. Mais ça, c’est un bon objectif. Franchement, c’est vraiment une chouette compétition et il faut l’essayer pour avoir comme but de jouer le plus longtemps que tu peux", a-t-il détaillé en interview pour Badminton Europe.

Le voilà désormais avec une médaille dorée autour du cou !