Kaspeer Asgreen doit mettre un terme à sa saison

(Belga) Le Danois Kasper Asgreen est contraint de mettre un terme prématuré à sa saison, a annoncé lundi son équipe Quick-Step Alpha Vinyl en concertation avec le staff médical.

Kasper Asgreen avait été victime d'une chute au Tour de Suisse le 14 juin qui l'avait rendu incertain pour le Tour de France. Il avait finalement pris le départ le 1er juillet à Copenhague, mais avait abandonné à l'issue de la 8e étape. Les efforts fournis pour être rétabli à temps pour la Grande Boucle ont provoqué chez le coureur danois des symptômes de fatigue. Il ne parvient dès lors plus à récupérer même après de moindres efforts, explique le communiqué de la formation belge. Kasper Asgreen, 27 ans, va prendre ainsi le restant de l'année pour se remettre et préparer l'exercice 2023. Le Danois avait signé un très bon début de saison avec une 3e place aux Strade Bianche, une 4e place dans le contre-la-montre individuel de Tirreno-Adriatico et la 6e place de l'Amstel Gold Race notamment. (Belga)