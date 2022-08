Championnats européens - Naomi Van Den Broeck ne rejoint pas Cynthia Bolingo et Camille Laus en demies du 400 m

(Belga) Naomi Van Den Broeck ne s'est pas qualifiée pour les demi-finales du 400 m dames des championnats d'Europe d'athlétisme de Munich, lundi soir en Allemagne. Ce 25e Euro est organisé dans le cadre des 2e championnats européens multisports qui réunissent neuf sports olympiques dans la métropole bavaroise.

Courant au couloir 1 dans la 3e série, l'étudiante en médecine installée en Norvège s'est classée 7e dans le chrono de 52.80, qui aussi le 7e temps des athlètes non qualifiées à la place. Il lui fallait se classer dans le top 3 de sa course ou réaliser un des trois autres meilleurs chronos des trois séries pour figurer parmi les douze athlètes qui rejoindront en demi-finales les douze meilleures engagées, dont Cynthia Bolingo (11e), automatiquement qualifiées pour les trois demi-finales et Camille Laus qualifiée au temps (51.92). Celle-ci se courront mardi à partir de 13 heures. Naomi Van Den Broeck, 26 ans, s'était classée 40e des séries des Mondiaux de Eugene le 17 juillet dernier en 53.16. Elle détient un record personnel en 51.73 depuis sa victoire cette année aux championnats de Belgique le 26 juin à Gentbrugge. (Belga)