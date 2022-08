"J'espère que ta famille va mourir": ce joueur danois provoque un carton rouge et reçoit des menaces crapuleuses (photos)

Joachim Andersen est ciblé par une vague de cyberharcèlement. Le joueur danois de Crystal Palace avait fait parler de lui en provoquant l'exclusion de Darwin Nunez lors du duel de Premier League opposant son équipe à Liverpool. Victime d'un coup de tête, il a poussé l'arbitre à exclure le nouvel attaquant des Reds.

Dans la foulée, une vague de messages haineux a déferlé sur ses réseaux sociaux. "J'en ai reçu 300 ou 400", raconte le joueur sur Instagram, en dévoilant quelques messages. "Grosse merde", "Je vais te tuer, toi et ta famille", "J'espère que tu auras une vie bien douloureuse, toi et ta famille", "J'espère que tu vas te briser la cheville", "Je te souhaite de mourir en enfer" ou encore "J'espère que toi et ta famille, vous mourrez tous de la rage" et "J'espère que ton avion va se crasher", peut-on lire dans les quelques exemples partagés par le joueur.

"Je comprends que vous supportiez un club, mais faites preuve de respect sur les réseaux sociaux", a regretté Andersen, qui a explicitement demandé à Instagram et à la Premier League de faire quelque chose contre ces violences.