Tour du Danemark: retour sans encombres de Bernal, victoire de Kooij

Sept mois après son terrible accident, le Colombien Egan Bernal (Ineos) a fait un retour à la compétition sans encombres mardi lors de la première étape du Tour du Danemark remportée par le Néerlandais Olav Kooij.

Le vainqueur du Tour de France 2019 et du Giro 2021 a franchi la ligne dans le peloton à une anecdotique 109e place, après un journée tranquille durant laquelle on l'a vu parfois rouler aux avant-postes sur le parcours de 225,3 km entre Allerod et Koge.

"Je suis très content, super heureux de retrouver la compétition (...) Mon objectif est d'aller jusqu'au bout, d'essayer d'aider l'équipe autant que je peux et de reprendre le rythme et gagner de la confiance dans le peloton", a déclaré Bernal à la chaîne colombienne Caracol Television après la course.

Son directeur sportif d'Ineos Gabriel Rasch a jugé son retour impressionnant. "Egan ne s'est pas plaint. Il n'a pas été négatif", a-t-il dit à l'agence danoise Ritzau.

Au départ, le Colombien s'était montré un peu nerveux face à la foule et avait souhaité "faire la course en toute sécurité et en profiter autant que possible".

Le 24 janvier, le Sud-Américain avait percuté de plein fouet un autocar à l'entraînement en Colombie. Il avait été opéré à plusieurs reprises d'une multitude de fractures (fémur, rotule, vertèbres). "J'avais 95% de chances d'être paraplégique et j'ai failli perdre la vie", avait-il dit.

Le premier vainqueur colombien du Tour n'avait plus couru depuis sa sixième place à la Vuelta l'an passé.

Son retour avait été annoncé la veille du départ du Tour du Danemark.

Au sprint, Kooij a devancé les Belges Jasper Philipsen et Timothy Dupont. La principale échappée du jour comprenant six coureurs danois a été reprise par le peloton à 12 kilomètres de l'arrivée.

Mercredi la deuxième étape, un contre-la-montre de 12,2 kilomètres, se courra à Assens dans le centre du pays.

Classement de la première étape entre Allerod et Koge :

1. Olav Kooij (NED/JUM) en 4h59 et 20 sec

2. Jasper Philipsen (BEL/ALP) m.t.

3. Timothy Dupont (BEL/Bingoal - Pauwels Sauces) m.t.

...

109. Egan Bernal (COL/Ineos) à 2 min 06

Classement général:

1. Olav Kooij (NED/JUM) en 4h59 et 10 sec

2. Jasper Philipsen (BEL/ALP) à 4 sec

3. Timothy Dupont (BEL/Bingoal - Pauwels Sauces) m.t.

...