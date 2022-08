Ligue des Champions: le FC Copenhague s'en sort de justesse contre Trabzonspor (vidéo)

Le FC Copenhague a pris l'avantage face au Trabzonspor, en barrage de la Ligue des Champions. Le club danois a réussi à tenir sa victoire, à domicile, face à la formation turque, qui a notamment poussé en fin de rencontre.

La rencontre était lancée par un but rapide, inscrit dès la 9ème minute par Claesson. Copenhague doublait la mise peu après le repos, lorsque Lerager poussait au fond un ballon venu surprendre tout le monde au second poteau du but.

Bien dans le match, mais menés, les Turcs du Trabzonspor vont finalement réduire la marque à 11 minutes du terme, l'envoi à distance de Bakasetas, contré, venant surprendre le gardien. Un score de 2-1 qui laisse encore une petite chance au Trabzonspor avant le match retour de la semaine prochaine.