Championnats européens - Le programme des Belges mercredi 17 août à Munich

(Belga) Programme des Belges engagés mercredi 17 août aux championnats européens multisports de Munich, du 11 au 21 août en Allemagne où la Belgique est représentée dans huit des neuf sports au menu de cette deuxième édition:

17 août: ATHLETISME (10h46) Heptathlon100m haies (d) Série 3 - Nafissatou Thiam et Noor Vidts (11h19) 1er tour 400m haies (m) Série 1 - Dries Van Nieuwenhove (11h35) Heptathlon Hauteur (d) Groupe A - Nafissatou Thiam et Noor Vidts (11h40) 1er tour 400m haies (d) Série 1 - Nina Hespel (12h20) Qualification Disque groupe A (m) - Philip Milanov (19h49) Heptathlon Poids (d) Groupe A - Nafissatou Thiam et Noor Vidts (21h17) Heptathlon 200m (d) Série 2 - Nafissatou Thiam (21h24) Heptathlon 200m (d) Série 3 - Noor Vidts (21h43) Finale 400m (m) - Dylan Borlée (22h02) Finale 400m (d) - Cynthia Bolingo CYCLISME (14h00) Contre-la-montre individuel dames - Julie Van de Velde (17h30) Contre-la-montre individuel messieurs - Rune Herregodts ESCALADE (15h00): combiné dames en blocs - Chloé Caulier (17h00): combiné dames en difficulté - Chloé Caulier TENNIS DE TABLE (10h10) Double messieurs 8es de finale Martin Allegro/Florent Lambiet (BEL/BEL) - Csaba Andras/Janos Majoros (Hon/Hon) Cédric Nuytinck/Jakub Dyjas (BEL/Pol) - Anton Källberg/Jon Persson (Suè/Suè). (Belga)