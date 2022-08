Europese kampioenschappen München - Rani Rosius et Delphine Nkansa déçues de leurs courses mais contentes de leur expérience

(Belga) Rani Rosius et Delphine Nkansa ont été éliminés en demi-finales du 100 m de l'Euro d'athlétisme mardi à Munich. Si elles se disaient déçues par leur courses, les deux athlètes belges se réjouissaient de l''expérience acquise.

""Mes performances ne font que décliner cette saison, mais aujourd'hui, c'était purement un problème de concentration", a déclaré Rani Rosius. "Ca a finalement été mon problème toute la saison. Je suis quelqu'un qui a toujours du mal à se concentrer, et quand une guêpe apparaît et qu'un faux départ se produit à côté de moi, cela devient vraiment difficile. Il est urgent que je retrouve le déclic pour pouvoir me concentrer". La Lambourgeoise a toutefois profité de l'expérience. "J'ai apprécié de pouvoir disputer une demi-finale. Dans la chambre d'appel, je bavardais avec Dina Asher-Smith, une de mes idoles. Je n'ai que 22 ans, je peux être heureuse d'être en demi-finale". Même son de cloche du côté de Delphine Nkansa. "Je suis très heureuse d'avoir pu courir avec Mujinga Kambundji, qui est une source d'inspiration pour moi. Ca a été une super expérience. Mais je suis déçue de ma course. Je n'étais pas dans le coup. La bonne nouvelle, c'est que mon mollet a tenu le coup", dit la Namuroise, qui aura une chance de se rattrapper sur 200 m. "Je pourrai peut-être aller en finale. Je ne sais pas si c'est faisable, mais je voudrais bien courir sous les 23 secondes. De toute façons, le 200 m me convient mieux que le 100 m". (Belga)