WTA Cincinnati - Mertens, victorieuse de Pliskova : "Je sens que mon niveau est en train de s'améliorer"

(Belga) Elise Mertens (WTA 33) avait le sourire après sa qualification pour les huitièmes de finale du tournoi WTA Masters 1000 sur dur de Cincinnati, doté de 2.527.250 dollars. Mercredi sur le Court 7, la Limbourgeoise, 26 ans, a réussi l'exploit de battre la Tchèque Karolina Pliskova (WTA 17), 30 ans, lauréate de l'édition 2016, 7-6 (7/3), 6-3.

"Je me sentais vraiment bien sur le court", a-t-elle dit après sa victoire. "J'avais déjà disputé un très bon match hier et je suis très bien entrée dans la partie (NdlR : elle a mené 2-0 et pu servir pour le gain du premier set à 5-4). Je savais que je devrais bien servir, et bien retourner, car c'est une joueuse très puissante. J'ai aussi essayé de ramener un maximum de balles et de commettre un minimum de fautes. Le gain du premier set a été très important, car cela l'a obligée à prendre plus de risques et cela a joué en ma faveur." Il s'agit de la première fois depuis le début de la tournée estivale sur dur qu'Elise Mertens réussit à gagner deux matches d'affilée. Ce jeudi, pour une place en quart de finale, la n.1 belge défiera la Française Caroline Garcia (WTA 35), 28 ans, tombeuse la veille de la Grecque Maria Sakkari (WTA 3) en trois sets. 3Tout se passe bien pour l'instant, sans quoi je n'aurais pas réussi à battre Pliskova en deux sets", a ajouté la native de Louvain, qui sera soutenue par Philippe Dehaes au moins jusqu'à l'US Open. "J'ai évidemment envie de continuer dans cette voie. Je sens que mon niveau est en train de s'améliorer. J'espère continuer à bien servir, car cela aide forcément. Garcia est aussi une joueuse qui frappe fort dans la balle et la tactique sera dès lors quelque peu similaire." (Belga)