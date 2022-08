C4 - Nice à Tel Aviv pour asseoir son statut européen

Nice, après un départ en L1 hésitant, doit impérativement élever son niveau de jeu afin de se bâtir un statut européen dès jeudi, lors d'un déplacement sur le terrain du Maccabi Tel Aviv, en barrages de Ligue Europa Conférence (C4).

Avec deux nuls en Ligue 1 (à chaque fois 1-1 à Toulouse et contre Strasbourg), Andy Delort et ses coéquipiers effectuent un début de saison très moyen. "On est frustré, expliquait l'international algérien dimanche soir. Il faut vite qu'on goûte à la victoire pour lancer notre championnat."

Un championnat que Lucien Favre, ses joueurs et sa direction souhaitent entrecoupé de six matches de poule de C4 jusqu'à la Coupe du monde.

"Ce serait énergivore", souligne l'entraîneur. L'Europe, ça prend des forces. Déjà ce match, c'est deux fois quatre heures d'avion. Il faut beaucoup de récupération, être très sérieux. Mais c'est ce qu'on veut", dit-il.

Nice souhaite grandir et s'offrir une exposition européenne très régulière. Les Aiglons ne doivent donc pas se manquer au stade Bloomfield. "On va tout donner pour revenir avec la qualification", annonce d'ailleurs Delort.

Car l'OGC devra montrer son meilleur visage. Le Maccabi Tel Aviv vient d'écarter successivement les Azerbaïdjanais du FC Zira (3-0, 0-0), puis les Grecs d'Aris Salonique (2-0, 1-2) entre fin juillet et début août. Son buteur, le vétéran Eran Zahovic, ancien de Palerme ou du PSV Eindhoven, a inscrit deux buts dans la compétition. Son entraîneur serbe, Vladimir Ivic, 45 ans, revenu au club après un passage raté à Watford, a lui clairement indiqué viser la qualification.

- Sécurité renforcée -

La rencontre, dans un stade Bloomfield où l'on attend 30.000 spectateurs, se disputera dans un contexte particulier. Une semaine après avoir accueilli le Trophée des champions entre le Paris SG et Nantes (4-0), la rencontre amicale Juventus Turin-Atletico Madrid, prévue le 7 août dernier, avait été annulée par le promoteur et les deux clubs "en raison de la situation sécuritaire".

Des affrontements meurtriers avaient éclaté le 5 août entre Israël et le Jihad islamique palestinien, groupe armé opérant dans la bande de Gaza.

Depuis, une accalmie est intervenue. Mais la sécurité reste renforcée. Environ 250 supporteurs niçois seront présent au stade, dont une petite centaine sont membres d'un groupe local. L'équipe s'est envolée mercredi matin de Nice. Elle s'est entraînée le soir au stade après la traditionnelle conférence de presse.

Le nouveau directeur de la sécurité du club a fait le déplacement avec un staff un peu plus important qu'à l'accoutumée. Mais sans changer les habitudes sportives. Le matin du match, un décrassage est prévu proche de l'hôtel. Pour que Delort et les siens soient définitivement près à débuter leur saison.