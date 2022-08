Cristiano Ronaldo n'a "pas de temps à perdre" en restant à Manchester United: le Portugais soutenu par un ancien coéquipier

Au coeur d'une situation de plus en plus tendue, Cristiano Ronaldo divise à Manchester United. Le Portugais veut quitter le club pour jouer la Ligue des Champions, s'attirant les foudres de ses dirigeants, de son entraîneur et de ses coéquipiers.

Dans la tempête, il peut compter sur le soutien d'un de ses anciens partenaires : Nani. Le Portugais, qui évolue en Australie depuis cet été, a fait un passage sur la chaine YouTube de Rio Ferdinand et a soutenu CR7 dans sa volonté de mettre les voiles.

"Nous n'avons pas joué ensemble depuis longtemps, mais ce n'est plus un gamin. Les temps changent et les réactions et les attitudes peuvent aussi changer. Mais on voit qu'il fait la même chose que d'habitude : il n'aime pas perdre. Il réagit quand l'équipe ne va pas bien. La différence, c'est que ce sont des époques différentes. Il joue de nouveau à Manchester United, mais il a fait le tour du monde, il a bien joué dans différentes équipes et avec des joueurs différents."

En pleine crise sportive et très loin de ses performances d'antan, Manchester United se cherche encore depuis le départ de Sir Alex Fergusson.

"Il est dans une équipe où les entraîneurs essaient de construire une équipe solide, mais ce n'est pas facile, cela prend du temps. Mais Cristiano n'a pas le temps. Il n'a pas de temps à perdre dans la reconstruction d'une équipe. Il ne va pas attendre qu'ils construisent une équipe ou que la prochaine saison soit meilleure", estime l'ancien joueur de Manchester United.

"[Cristiano] veut rester au top, marquer des buts et être l'Homme (comprendre le fer de lance). C'est pourquoi ses réactions sont normales, nous avons tous parfois de mauvaises réactions", a conclu l'ancien international portugais.