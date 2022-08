Jupiler Pro League: Dompé quitte Zulte Waregem pour Hambourg en division 2 allemande

(Belga) Jean-Luc Dompé va quitter Zulte Waregem et continuer sa carrière à Hambourg, club de D2 allemande, où l'ailier de 27 ans a signé un contrat de trois saisons, ont annoncé les deux équipes jeudi.

Le Français était actif au Essevee depuis janvier 2020. Depuis lors, il a compilé 8 buts et 21 assists en 73 matchs. Membre de la direction hambourgeoise, Jonas Boldt s'est dit satisfait par ce transfert. "Avec sa vitesse et ses qualités en un contre un, Jean-Luc possède les compétences que nous recherchions." Après la France, où il a évolué à Valenciennes et Amiens, et la Belgique, où il a porté les couleurs de Saint-Trond, Eupen, du Standard, La Gantoise et Zulte Waregem, Dompé va donc découvrir un nouveau pays. "Je suis très content de pouvoir jouer pour un club historique comme le HSV. Le coach m'a fait savoir qu'il me voulait, je suis impatient d'être sur le terrain." (Belga)