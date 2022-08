Kylian Mbappé "se sent isolé" dans le vestiaire du PSG après ses caprices sur le terrain

La saison 2022-23 de Kylian Mbappé commence de manière tonitruante, mais certainement pas dans le sens espéré par le champion du monde. L'attaquant du PSG est au cœur d'une énorme polémique après seulement un match de championnat.

Pour son premier match de la saison (victoire 5-2 contre Montpellier), Kylian Mbappé a déçu et choqué énormément de fans. Le Français a affiché une humeur maussade et un comportement déplacé sur le terrain. À la suite du match, les premières explications et rumeurs ont fuité dans les médias.

Parmi celles-ci, la possibilité d'un départ de Neymar qui aurait été encouragée par le natif de Bondy. Le Brésilien l'a appris et des tensions sont apparues entre les deux hommes.

D'après TNT Sport Brasil, l'attaquant se "sent isolé" des autres joueurs. Pour cause, son nouveau contrat signé en mai dernier. Un contrat absolument démentiel qui faisait de lui la superstar absolue de son équipe.

Toujours selon le média brésilien, Mbappé veut être la seule star de son équipe, être le tireur désigné pour tous les penalties et pouvoir faire moins d'efforts défensifs que ses coéquipiers. Toutes ces demandes ont été très mal perçues dans le vestiaire qui lui en voudrait.