Giorgio Chiellini fait le buzz sur les réseaux sociaux: "Être footballeur te fait bai**r plus? Oui" (vidéo)

Giorgio Chiellini ne rate jamais une occasion de faire rire la galerie. L'Italien a rejoint le Los Angeles FC cet été après 17 ans passés à la Juventus.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, on retrouve le défenseur de 38 ans est dans une émission en italien. L'interlocuteur de Chiellini lui demande alors une question très osée : "Une question très simple, être footballeur te fait bai**r plus plus ?"

Ce à quoi le footballeur répond immédiatement : "Regarde moi, je suis laid comme la faim (sic)... Oui".

Une réponse pleine de franchise et d'humour de la part de l'ancien internationnal italien.