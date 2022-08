Championnats européens - Carole Bam ambitieuse pour les Cheetahs: "La médaille n'est pas un rêve mais un objectif"

(Belga) Les Belgian Cheetahs seront ambitieuses au moment de prendre le départ des séries du relais 4x400m féminin vendredi à l'Euro d'athlétisme à Munich. "La médaille n'est pas un rêve mais un objectif", a confié la coach Carole Bam jeudi en conférence de presse.

Pour les séries, Bam ne devrait pas aligner Cynthia Bolingo qui a terminé 7e place de la finale du 400m jeudi. "Si nous voulons faire un bon résultat en finale, nous aurons besoin d'elle à 100%. C'est pourquoi je ne pense pas l'aligner en série mais nous devons aussi faire en sorte de nous qualifier. C'est la première fois que je ne sais pas qui je vais aligner à la veille de la course. Nous verrons comment Hanne Claes et Imke Vervaet vont récupérer de leurs courses individuelles." Après une quatrième place à l'Euro de Berlin en 2018, les Cheetahs espèrent cette fois monter sur le podium. "Ce n'est pas un rêve mais un objectif", a lancé Bam. " Sur papier, nous sommes quatrièmes derrière la Pologne, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne mais ce n'est pas impossible. Je pense que nous aurons besoin d'un record de Belgique. Heureusement, je peux compter ici sur la meilleure équipe que j'ai jamais eue." Carole Bam est également revenue sur la finale de Bolingo en individuel. La Belgian Cheetah avait qualifié sa performance de miracle après sa grave blessure au genou. "Elle a raison car elle n'a repris l'entraînement que le 20 juin et elle est partie à l'Euro avec seulement deux courses dans les jambes. Après la finale, nous sommes tombées dans les bras l'une de l'autre et nous avons pleuré ensemble." (Belga)