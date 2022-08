Athlétisme: doublé 1.500 m-5.000 m pour Ingebrigtsen comme en 2018

Le Norvégien Jakob Ingebrigtsen a conservé son titre de champion d'Europe du 1.500 m jeudi soir à Munich, deux jours après avoir remporté déjà le 5.000 m comme en 2018.

Sous la pluie, Ingebrigtsen, qui est aussi champion olympique du 1.500 m depuis l'été dernier, a pris tôt la tête de la course et ne l'a plus lâchée pour s'imposer en 3 min 32 sec 76, loin devant le Britannique Jake Heyward (3:34.44) et l'Espagnol Mario Garcia (3:34.88).

Le jeune demi-fondeur norvégien, qui fêtera ses 22 ans dans un mois, n'a toutefois pas pu prendre sa revanche sur les récents Championnats du monde, en juillet à Eugene (Etats-Unis).

Le Britannique Jake Wightman, qui l'avait surpris en finale mondiale dans l'Oregon, a en effet choisi de s'aligner sur la distance inférieure, le 800 m, en Bavière.

"La pluie, ça m'a rappelé la maison", a déclaré Ingebrigtsen après son sacre.

L'athlète norvégien s'est déjà construit un palmarès considérable : sacré champion olympique du 1.500 m l'été dernier à Tokyo, devenu champion du monde du 5.000 m et vice-champion du monde du 1.500 m en juillet, il est désormais quadruple champion d'Europe.

Le Français Azeddine Habz s'est lui classé dixième (3:40.92).