Ligue des Champions féminine - Anderlecht écarte Lodz et se qualifie pour la finale du premier tour qualificatif

Anderlecht s'est imposé 3-2 contre Lodz en demi-finale du groupe 5 du premier tour des qualifications jeudi en Pologne et jouera donc la finale pour tenter d'atteindre le second tour qualificatif.

Les joueuses de Dave Mattheus ont pourtant pris un mauvais départ avec un but d'Anna Redzia (13e) avant que les Polonaises ne doublent la mise sur un penalty de Dominika Kopinska après le repos (49e). Les Anderlechtoises ont ensuite inverser la tendance via Alexis Thornton (57e) et Lola Wajnblum (66e) avant que Thornton n'offre la victoire à Anderlecht dans le temps additionnel (90e+1). En finale, Anderlecht jouera contre les Finlandaises de Kups Kuopio qui se sont imposées 2-0 contre les Lituaniennes du FC Gintra plus tôt jeudi à Lodz, ville-hôte de ce mini-tournoi. La finale est prévue dimanche à 18h00. En cas de victoire, Anderlecht figuera parmi les 24 qualifiés pour le second tour, disputé sur le même principe. Douze tickets sont à octroyer pour la phase de poules où figurent directement Lyon, le tenant du titre, Barcelone, le dernier finaliste, Chelsea et Wolfsburg. La finale est prévue début juin à Eindhoven.