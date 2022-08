Championnats européens - Anne Zagré confiante avant son entrée: "Mon pic de forme est encore à venir"

(Belga) Anne Zagré débutera samedi les séries du 100m haies de l'Euro d'athlétisme à Munich en Allemagne. La Bruxelloise se veut confiante avant son entrée en lice. "Je pense que mon pic de forme doit encore venir", a-t-elle déclaré jeudi en conférence de presse.

Zagré sort de Mondiaux d'Eugene compliqués. Après avoir été gênée en séries, elle avait pu recourir seule mais était tombée. La hurdleuse semble cependant avoir tourné le bouton. "J'ai couru quelques courses supplémentaires et j'ai fait un entraînement solide, donc tout a semblé passer très vite. J'ai souffert pendant dix jours à cause du décalage horaire, mais en attendant, tout va bien. Je me sens prête et j'ai hâte de commencer ici. Je pense que mon pic de forme pour cette saison doit encore venir." La Bruxelloise n'a pas d'objectif spécifique pour cet Euro. "Je n'ai pas spécialement une place ou un chrono en tête. Je veux faire de mon mieux sur chaque course. Ma mission est de rester concentrée du premier au dernier mètre. Si la finale est possible? C'est difficile à dire car je n'ai pas encore regardé la liste de départ" a conclu Zagré. (Belga)