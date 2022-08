Championnats européens - Nafi Thiam a renouvelé son titre européen: "Mon corps a tenu le coup"

(Belga) À la veille de ses 28 ans, Nafi Thiam a remporté son deuxième titre européen de rang sur l'heptathlon lors de l'Euro d'athlétisme jeudi à Munich en Allemagne. Après une excellente première journée, la Namuroise a connu une deuxième journée plus compliquée mais conserve son titre conquis en 2018 à Berlin.

"J'avais mal partout", a expliqué la double championne d'Europe, du monde et olympique. "Je n'avais pas récupéré à 100% des Mondiaux mais mon corps a tenu le coup. C'était vraiment difficile icic. J'avais même du mal à marcher pour le petit-déjeuner à l'hôtel. Mercredi, cela s'est bien passé mais aujourd'hui (jeudi, ndlr), mes prestations étaient moins bonnes. Je suis néanmoins fière de mon titre. J'ai maintenant deux titres olympiques, deux titres mondiaux et deux titres européen. C'est aussi un troisième titre en un an." Six titres que Thiam a décroché en six ans avec le premier lors des Jeux Olympiques de Rio. "Ce n'est pas facile de rester au top et de continuer à gagner toutes les compétitions. Vous devez travailler dur pour y parvenir. Cela fait maintenant six ans que je suis au top. Vous faites de bonnes prestations grâce à votre corps mais aussi grâce au mental." Après la première journée, Thiam était en route pour battre son record personnel. "Je suis très contente de ma compétition et de mon total de points (6.628 points, ndlr). Battre mon record n'a jamais été un objectif pour Munich. Je voulais évidemment défendre mon titre mais je n'avais pas un total de points à atteindre. Pouvoir finir cet heptathlon avec toutes ces douleurs est déjà une performance en soi. Je vais maintenant en profiter pour me reposer", a-t-elle conclu, souriante. (Belga)