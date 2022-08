Le mercato EN DIRECT: Casemiro à Manchester United, ça brûle !

Suivez le mercato en direct sur rtlsport.be!

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

Adnan Januzaj pourrait rebondir du côté d'Everton. Selon Sacha Tavolieri, les dirigeants des Toffees ont coché le nom du Belge, qui serait très interéssé par un retour en Premier League.

Indice de crédibilité: 3,5/5, probable: le joueur refuse toutes les offres en espérant rejoindre la Premier League. Cependant, Everton doit d'abord vendre avant d'officiellement se lancer sur Januzaj.

TRANSFERTS A L'ETRANGER

Manchester United, en grande difficulté et actuellement lanterne rouge de Premier League, est sur le point de frapper un grand coup. Désireux de renforcer son équipe avec la fin du mercato, le club anglais est sur le point d'attirer Casemiro dans ses rangs. Le joueur serait d'accord et le Réal devrait accepter l'offre des Red Devils, d'environ 70 millions d'euros.

En cas de départ du Brésilien, le Réal chercherait à transférer l'un de ses compatriotes. En effet, les Merengues viseraient le milieu de Newcastle Bruno Guimaraes, pour pallier au départ de Casemiro. Cependant, le club anglais ne serait pas chaud à l'idée de voir partir l'une de ses grosses recrues du dernier mercato.

Chelsea serait sur le point de s'offrir Pierre-Emerick Aubameyang. Arrivé seulement en janvier dans le club Barcelonais, le Gabonais pourrait déjà plier bagages. Désormais barré par Lewandowski, l'ex d'Arsenal pourrait rebondir chez le rival, Chelsea. Le club anglais prépare une offre et les discussions autour du contrat se feraient aujourd'hui à Londres.

L'OM ne s'arrête plus : le club phocéen serait très chaud à l'idée d'accueillir dans ses rangs l'Ukrainien Ruslan Malinovskyi. L'ancien de Genk serait d'accord pour un nouveau challenge. Le deal pourrait se faire autour d'un échange, l'Atalanta récupèrerait Cengiz Under, plus titulaire du côté de Marseille.

Indice de crédibilité: 2,5/5, possible: l'OM se lance souvent dans des opérations autour de très bons joueurs, mais a souvent du mak à conclure. De plus, l'Atalanta ne le laissera pas partir pour rien. A voir également si Under accepte de partir.

Mauro Icardi pourrait finalement quitter le PSG. Sa femme et agent, Wanda Nara, serait actuellement en Turquie pour négocier avec les clubs du Fenerbahce et de Galatasaray pour le transfert de son mari, devenu indésirable à Paris, et hors des plans du coach Christophe Galtier.

TRANSFERTS EN BELGIQUE

Teddy Teuma, brillant milieu de terrain de l'Union, confirme l'intérêt du Standard à son encontre. Dans une interview sur la chaîne Eleven, le joueur Maltais a confirmé que les Liégeois s'intéressent à lui. Les Liégeois ne sont cependant pas les seuls sur le coup, et l'Union devrait demander quelques millions en contrepartie.