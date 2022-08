Le Tour d'Espagne débute aujourd'hui: Remco Evenepoel parmi les grands favoris

La 77e édition du Tour d'Espagne s'élance vendredi depuis les Pays-Bas avec un contre-la-montre par équipes à Utrecht (23,3 km), départ de trois semaines de course qui mènera les coureurs à Madrid le 11 septembre.

Utrecht deviendra la première ville à accueillir le départ des trois grands Tours (Italie 2010, France 2015, Espagne 2022). Vainqueur des trois dernières éditions, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) pourrait égaler l'Espagnol Roberto Heras vainqueur en 2000, 2003, 2004 et 2005, et devenir le premier coureur à aligner quatre succès consécutifs alors qu'Alejandro Valverde (Movistar), 42 ans, disputera son dernier grand Tour.

Longtemps incertain après son abandon au Tour de France, Roglic, 32 ans, a rassuré le public lundi en confirmant sa venue, mais sa forme reste cependant incertaine. En l'absence de Vingegaard et Pogacar, la menace pour Roglic pourrait venir du Britannique Simon Yates (BikeExchange), des Espagnols Enric Mas (Movistar) et Mikel Landa (Bahrain Victorious), de l'Équatorien Richard Carapaz (Ineos), voire de Remco Evenepoel (Quick Step-Alpha Vinyl), en forme, mais dont les performances sur une compétition de trois semaines restent un point d'interrogation.

L'Australien Jai Hindley (Bora-Hansgrohe) tentera lui le doublé Tour d'Italie-Tour d'Espagne après sa victoire dans le Giro au printemps. Le parcours de cette 77e édition offrira la part belle aux grimpeurs, avec seulement six étapes de plaine sur les 21 jours de course et la découverte de nombreux cols inédits. Les spécialistes du chrono auront également le loisir de s'exprimer, avec notamment ce contre-la-montre par équipes d'entrée et un individuel (10e étape).

Valverde, lauréat en 2009, est l'un des 5 vainqueurs au départ avec Roglic, Froome (2011 et 2017), Nibali (2010) et Simon Yates (2018). Nairo Quintana, lauréat en 2016, est lui absent. Disqualifié mercredi du Tour de France pour "infraction médicale", le Colombien a finalement renoncé à prendre le départ.

Le départ de la première étape aura lieu aujourd'hui, vers 18h30.