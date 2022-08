Jupiler Pro League: Le Cercle de Bruges attire Yann Gboho en provenance de Rennes

(Belga) Le Cercle de Bruges a enregistré l'arrivée de l'attaquant français Yann Gboho en provenance du club français de Rennes, a annoncé la formation brugeoise vendredi. Gboho a signé un contrat jusqu'en juin 2025.

Gboho, 21 ans, a fait ses débuts professionnels avec Rennes en octobre 2019. La saison dernière, il a été prêté au club néerlandais du Vitesse Arnhem avec qui il a compilé trois buts et deux assists en 30 rencontres. Avec Rennes, il avait joué 32 rencontres, dont 4 en Ligue des Champions, compilant deux buts et trois assists. "Yann peut évoluer derrière des attaquants à n'importe quel poste offensif. S'il est encore jeune, il a déjà accumulé de l'expérience en évoluant notamment en Europa League, en Ligue des Champions et en Conference League", a expliqué Carlos Avina, le directeur technique du Cercle. (Belga)