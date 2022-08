Tour du Danemark: Jasper Philipsen gagne au sprint la 4e étape à Skive

(Belga) Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) a remporté au sprint la 4e étape du Tour du Danemark cycliste (2.Pro) qui s'est déroulée à Skive sur 167,3 km vendredi.

C'est la 7e victoire de sa saison et la 21e de sa carrière. Jasper Philipsen, 24 ans, a devancé dans un sprint pour costaud, Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen - Baloise) et le Britannique Ethan Vernon (Quick-Step Alpha Vinyl). Jasper Stuyven (Trek-Segafredo) est 4e. Côté belge encore, Vito Braet (Sport Vlaanderen - Baloise) est aussi dans le top 10 (8e). À la veille de l'arrivée, Magnus Sheffield conserve la tête du classement général. Le jeune Américain de 20 ans (INEOS Grenadiers) avait remporté le chrono lors de la deuxième étape. Ludovic Robeet (Bingoal Pauwels Sauces WB) a fait partie de l'échappée de sept coureurs ayant rythmé la journée, mais c'est bien un sprint du peloton qui a sacré le vainqueur. Cette 32e édition du Tour du Danemark, qui a vu la rentrée en compétition du Colombien Egan Bernal, sept mois après son grave accident à l'entraînement, s'achève samedi par un tronçon de 126,5 km entre Give et Vejle. Remco Evenepoel, au départ du Tour d'Espagne vendredi à Utrecht, l'avait emporté l'an dernier sur les routes danoises. (Belga)