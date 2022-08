Le duo Peters-Sikkens qualifié pour la finale A du K2 500 m à l'Euro de kayak sprint

(Belga) Artuur Peters et Bram Sikkens se sont qualifiés pour la finale A du K2 sur 500 m, vendredi lors de l'Euro de kayak sprint, disputé dans le cadre des championnats européens multisports, à Munich, en Allemagne.

Le duo belge a terminé à la 3e place de la 1ère demi-finale, où les trois premières équipes se hissaient en finale. Peters et Sikkens ont bouclé la distance en 1:30.541, à 588 millièmes de l'Ukraine, vainqueur en 1:29.953, devant le Danemark (1:30.471), signant le 5e temps des demi-finales. Dans la 2e demie, la Lituanie s'est imposée devant le Portugal et la Lettonie. Ces six nations rejoignent en finale A la Hongrie, l'Allemagne et la Slovaquie, qualifiées directement après les séries éliminatoires de jeudi, où les deux Belges avaient terminé 3e de leur course. La finale A de Peters et Sikkens est programmée dimanche, dès 15h43. Avant cela, Artuur Peters sera engagé samedi (13h00) en finale A du K1 sur 1000m, juste avant celle du K2 féminin de Lize Broekx et Hermien Peters (13h16). Les deux Limbourgeoises, associées à Camille Dewaele et Amber Van Broekhoven en K4 sur 500 m, auront déjà tenté en matinée (9h35) d'intégrer le top 3 de leur unique demi-finale afin de disputer leur 2e finale A du week-end. (Belga)