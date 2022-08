Le Cercle Bruges attire Abu Francis, le milieu de terrain de Nordsjælland

(Belga) Le Cercle Bruges a annoncé vendredi l'arrivée d'Abu Francis en provenance du club danois de Nordsjælland. Le milieu ghanéen, 21 ans, a signé un contrat jusqu'en juin 2025, avec une option pour une saison supplémentaire.

Francis a rejoint Nordsjælland en juillet 2019. Depuis, il a joué 60 rencontres. "Abu est un milieu de terrain jeune et dynamique, qui a montré son potentiel à différents postes au cours des dernières saisons à Nordsjælland. Nous pensons que la concurrence au sein du groupe permettra d'élever le niveau et donnera également plus de possibilités et d'alternatives au staff technique", a déclaré le directeur technique Carlos Avina. Francis rejoindra le groupe dès que toutes les questions administratives auront été finalisées. Après quatre journées de championnat, le Cercle compte quatre points et occupe la 15e place. (Belga)