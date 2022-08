Ladies European Tour - Manon De Roey passe de la 2e à la 5e place à Sotogrande

(Belga) Deuxième après un premier tour en 66 coups, Manon De Roey a glissé à la cinquième place de l'Aramco Team Series de golf, comptant pour le Ladies European Tour et doté de 1 million de dollars, après une deuxième carte en 72 coups vendredi à Sotogrande, dans le sud de l'Espagne.

De Roey a bien défendu sa position en réalisant trois birdies sur ses huit premiers trous. Ensuite, l'Anversoise a encaissé deux bogeys et un double bogey avant de conclure par un birdie. Avec son score total de 138 coups, six sous le par, De Roey a neuf coups de plus que l'Américaine Jessica Korda. La fille de l'ancien joueur de tennis Petr Korda, 29 ans, possède une avance de six coups sur la Française Pauline Roussin et sept sur Nelly Korda, sa soeur cadette de quatre ans.