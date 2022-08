Les Belges à l'étranger - Dries Mertens et Galatasaray remportent le derby face à Umraniyespor

(Belga) Galatasaray a remporté 0-1le derby d'Istanbul face Umraniyespor dans le cadre de la troisième journée du championnat de Turquie. Dries Mertens, qui a de nouveau débuté sur le banc, est monté au jeu à la mi-temps (46e).

Comme le stade Belediyesi Sehir du club promu pour la première fois de son histoire en Super Lig a une capacité très réduite de 3.513 places, le match a eu lieu au stade Olympique Atatürk. Le Gala a eu une première grosse occasion manquée par Haris Seferovic (4e). Ce n'était pas la soirée de l'international suisse, qui a expédié le ballon sur la transversale (50e). Après avoir mis le gardien adverse Serkan Kirintili sous pression notamment sur un coup de tête de Mertens (85e), le Gala a trouvé la faille grâce à Bafetimbi Gomis, qui avait remplacé Seferovic (86e, 0-1). Au classement, Galatasaray compte six points tout comme Adanna Demirspor et Trabzonspor, qui ont disputé un match de moins. En Allemagne, le Hertha Berlin, réduit à dix suite à l'exclusion de Filip Uremovic (69e), s'est incliné 1-0 à Mönchengladbach dans le cadre de la troisième journée. Titulaire chez les Berlinois, Dodi Lukebakio a joué tout le match. Alassane Plea a marqué l'unique but de la rencontre (34e, 1-0) alors que Jonas Hofmann a manqué le penalty accordé dans la foulée de la carte rouge du défenseur du Hertha (70e). Au classement, Gladbach est premier avec 7 points et le club de la capitale ne compte qu'une seule unité. (Belga)