Euro d'athlétisme: Warholm retrouve sa couronne

Le champion olympique et recordman du monde Karsten Warholm a écrasé le 400 m haies des Championnats d'Europe d'athlétisme de Munich vendredi, retrouvant les sommets après une saison marquée par une blessure.

En 47 sec 12, Warholm a écrasé la concurrence, repoussant le Français Wilfried Happio à près d'une seconde et demie (48.56), le Turc Yasmani Copello prenant le bronze en 48 sec 78.

Après un départ tonitruant, Karsten Warholm est revenu à son meilleur niveau pour enfin apporter un peu de soleil dans une saison jusque là déprimante.

Au plus bas après une déchirure à un ischio-jambier le 5 juin pour sa reprise à Rabat (Maroc), c'est à Munich, déjà, qu'il avait posé les fondations de son retour, débutant son processus de guérison chez le célèbre docteur Müller-Wohlfahrt que consultait Usain Bolt à son époque.

Trop court aux Mondiaux de Eugene le mois dernier, Warholm avait explosé pendant la finale, prenant une anecdotique 7e place.

"C'est extraordinaire de retrouver la victoire", a apprécié au micro du stade le Norvégien, pas habitué aux défaites comme celle subie le mois dernier.

A Munich, le "GOAT" (Greatest of all time, le meilleur de tous les temps) selon le Français Wilfried Happio, a retrouvé sa place, la première, lui qui est désormais champion olympique, double champion du monde et double champion d'Europe. Il avait remporté à Tokyo en 2021 une course entrée dans la légende de l'olympisme, en fracassant le record du monde de la discipline (45.94).

Avant lui, une autre star du 400 m haies avait marqué de son empreinte la soirée munichoise.

La Néerlandaise Femke Bol s'est imposée sur les haies pour réussir un doublé inédit aux Championnats d'Europe d'athlétisme, hommes et femmes confondus, deux jours après sa victoire sur 400 m plat.

La médaillée de bronze olympique du 400 m haies l'été dernier et récente vice-championne du monde de la spécialité, a gagné en 52 sec 67 dans sa course de prédilection, largement devant deux Ukrainiennes, Viktoriya Tkachuk (54.30) et Anna Ryzhykova (54.86). Elle avait relevé la première partie de son défi en gagnant le 400 m (49.44) mercredi soir.

Bol peut même rêver de triplé en Bavière, puisque les Néerlandaises feront partie des favorites de la finale du relais 4x400 m féminin, samedi soir.

Sur 400 m haies, Bol est la troisième meilleure performeuse mondiale de tous les temps depuis ses 52 sec 03 courues en finale olympique à Tokyo, record d'Europe.

La Suissesse Mujinga Kambundji (22.32) a elle dominé la tenante du titre britannique Dina Asher-Smith (22.43) sur 200 m pour décrocher une première médaille d'or européenne en individuel.