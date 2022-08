Le mercato EN DIRECT: Un Diable Rouge sur le point de signer à Bruges ?

Suivez le mercato en direct sur rtlsport.be!

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

Après la rumeur Vertonghen, le FC Bruges aurait cette fois décidé de jeter son dévolu sur Dedryck Boyata pour renforcer sa défense centrale. Le joueur du Hertha Berlin pourrait fouler pour la première fois les pelouses de Jupiler League, lui qui a débuté du côté de Manchester City.

Manchester United a décidément besoin de renforts. Très actif sur ce mercato, les Mancuniens voudraient bien attirer Yannick Carrasco dans leurs filets. En tout cas, d'après The Telegraph, le Belge serait le "Plan C" de Ten Hag si les pistes Pulisic et Antony venaient à échouer.



LES TRANSFERTS A L'ÉTRANGER.

Pourtant pas en grande forme du côté de Manchester United, Harry Maguire intéresserait le rival de Chelsea. Selon plusieurs média, les Blues envisageraient de faire venir le central anglais dans le cadre d'un échange avec l'Américain Christian Pulisic. Pour rappel, Harry Maguire avait coûté 80 millions d'euros à Manchester.

L'Olympique de Marseille serait sur le point de boucler l'arrivée d'un défenseur. Selon Fabrizio Romano, les Phocéens vont bientôt signer Eric Bailly, défenseur ivoirien de Manchester, en prêt. Le joueur aurait donné son accord et les négociations se poursuivent.

Memphis Depay se rapprocherait fortement de la Juventus. Pas vraiment dans les plans de Xavi, le joueur néerlandais pourrait rebondir dans le Piémont. Si cela se conclut, Depay pourrait signer pour un contrat de deux ans.

Information à prendre avec d'énormes pincettes : selon le journaliste italien, Niccolo Ceccarini, des contacts auraient été établis entre Marseille et l'agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes.

Indice de crédibilité : 1/5, quasi impossible: le joueur coûterait beaucoup trop cher à Marseille. Certes, le club joue la Ligue des Champions, ce qui est l'un des éléments clé dans un éventuel transfert de Ronaldo, mais le joueur devrait faire une croix sur un gros salaire.

L'AC Milan serait en pourparlers avec Tottenham pour le transfert de Japhet Tanganga. Le club, qui cherche à renforcer son axe central, aimerait le profil jeune du joueur.

Selon l'Équipe, le mercato du PSG ne serait pas terminé : le club parisien tenterait d'attirer Bernardo Silva dans la capitale. Le joueur ne serait pas fermé à un départ et serait séduit par le projet parisien.

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

Encore un joli coup Made in Japan pour Saint-Trond. Après avoir attiré Kagawa dans ses rangs, les Trudonnaires viennent d'officialiser l'arrivée de Shinji Okazaki, champion d'Angleterre 2016 avec Leicester.