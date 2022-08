"C'était juste une poignée de main... un peu appuyée": le coach de Chelsea revient avec humour sur son altercation avec Conte (vidéo)

Il faut savoir rire de soi, et Thomas Tuchel l'a visiblement compris.

L'image a fait le tour du monde : à l'issue du partage entre Chelsea et Tottenham, les deux coachs, Antonio Conte et Thomas Tuchel ont eu une poignée de main plutôt franche, suivie d'une altercation. Les deux coachs avaient dû être séparés.

En conférence de presse cette semaine, la question est évidemment revenue sur la table. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'Allemand le prend avec humour et légèreté. "Il est très important de rire de soi-même. Je rigolais dans le vestiaire. C'était dans le feu de l'action, du match, ce n'était pas si grave, a aussi tempéré l'entraîneur allemand. C'était une poignée de main. Trop longue, trop forte, je l'admets. Mais aucun mal n'a été fait". L'Allemand expliquera même que Conte lui parlait en italien, et qu'il ne comprenait donc même pas ce qu'il voulait lui dire.

En attente d'un verdict concernant une éventuelle suspension, Tuchel admet aussi qu'il est désormais l'objet de quelques blagues au sein du club de Chelsea. "J'ai vu pas mal de compilations. Tout le monde se moque de moi au club, comme vous pouvez l'imaginer", rigole-t-il.

Chelsea affronte ce week-end le club de Leeds. Pour l'instant, Tuchel pourra être présent au bord du terrain.