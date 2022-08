ATP Winston-Salem: David Goffin contre le Serbe Laslo Djere, 86e mondial, au premier tour

(Belga) David Goffin entamera contre le Serbe Laslo Djere, 86e mondial, son tournoi de tennis ATP 250 de Winston-Salem, aux Etats-Unis, une épreuve sur surface dure dotée de 731.935 dollars qui débute lundi.

Il s'agit de la dernière semaine de tournois avant l'US Open prévu du 29 août au 11 septembre. David Goffin, 31 ans, 62e au classement ATP, n'a pas encore rencontré Djere, 27 ans, sur le circuit. Le vainqueur affrontera au deuxième tour le Portugais Joao Sousa, 33 ans, 59e mondial, exempté du premier tour de par son statut de tête de série N.16. Après son quart de finale à Wimbledon, le Liégeois a été sorti au premier tour de ses trois tournois suivants, à Washington (ATP 500), et aux Masters 1000 de Montréal et Cincinnati. Sander Gillé et Joran Vliegen, associés, sont eux engagés en double. Ils affronteront au premier tour l'Australien Matthew Ebden et le Britannique Jamie Murray, têtes de série N.3. Ebden a remporté le double à Wimbledon avec son compatriote Max Purcell.