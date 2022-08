Remco est déjà en forme au Tour d'Espagne: son dernier relais fait EXPLOSER ses coéquipiers (vidéo)

Remco Evenepoel a du feu dans les jambes en ce début de Tour d'Espagne.

Présent sur la Vuelta pour jouer le général, le prodige belge a commencé son Tour d'Espagne tambour battant. En course avec son équipe de Quick-Step durant le contre-la-montre par équipe, hier, Remco voulait à tout prix perdre le moins de temps possible sur ses autres rivaux.

Pour ce faire, il a placé un relais monstrueux dans la dernière ligne droite. On peut voir ses coéquipiers grimacer, et même faire des "non" de la tête, signe qui indique que ça n'est pas possible de suivre la même allure.

Terminant seulement à 14 secondes de l'équipe Jumbo-Visma, victorieuse hier, Evenepoel n'a donc que quelques secondes de retard sur Primoz Roglic, triple tenant du titre en Espagne.

L'étape du jour devrait se jouer au sprint, et le champion de Belgique, Tim Merlier, pourrait jouer la gagne.