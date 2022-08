"Je me fiche qu'il aille à Dortmund ou non": Ronaldo ne fait pas peur au coach du Bayern

Si Ronaldo cherche toujours à quitter Manchester United, ce ne sera en tout cas pas au Bayern qu'il trouvera refuge.

Julian Nagelsmann, coach du Bayern Munich, n'est pas du genre à avoir la langue dans sa poche. Après avoir critiqué les sommes pharamineuses dépensées par Manchester, le coach, s'en est maintenant pris à Cristiano Ronaldo, annoncé un temps du côté de Dortmund, rival majeur du Bayern.

"Je me fiche qu'il aille ou non à Dortmund", a-t-il expliqué. "Il n'est plus tout jeune et il coûte très cher". En effet, si de nombreux clubs jouant la Ligue des Champions (condition imposée par Ronaldo pour signer quelque part) auraient pu être intéressé d'embaucher le quintuple Ballon d'Or, c'est souvent le salaire du Portugais qui pose problème.

"Je pense que beaucoup de clubs aimeraient l’avoir, mais son salaire annuel est hors de prix pour au moins quinze clubs de Bundesliga. Et comme je ne pense pas qu’il accepterait de jouer pour 500 000 euros par an...", a conclu l'Allemand.