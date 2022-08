L'argent pour Lize Broekx et Hermien Peters en finale A du K2 sur 500 m à l'Euro de kayak

(Belga) Le duo féminin composé de Lize Broekx et Hermien Peters a réussi à décrocher la médaille d'argent en finale A du K2 sur 500 m, samedi à l'Euro de kayak sprint, disputé dans le cadre des championnats européens multisports, à Munich, en Allemagne.

Un quart d'heure après la médaille de bronze d'Artuur Peters en K1 1000 mètres, les deux Limbourgeoises, 9e des Jeux Olympiques de Tokyo, ont réalisé la course parfaite. Deuxièmes après les 100 premiers mètres, Broekx et Peters ont pris la tête des 9 finalistes au passage à mi-course (250 m). Seules les Polonaises Karolina Naja et Anna Pulawska, vice-championnes olympiques et championnes du monde, ont réussi à les remonter lors du sprint final pour finir en 1:41.418. Médaillées de bronze lors des derniers Mondiaux, les deux Belges ont fini à 0.812, en 1:42.230. L'Allemagne a complété le podium, en 1:42.702. (Belga)