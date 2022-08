WRC Rallye d'Ypres: Thierry Neuville toujours en tête à mi-journée, Rovanperä est reparti

(Belga) En tête à l'issue de la première journée, Thierry Neuville (Hyundai i20) occupe toujours la première place du Rallye d'Ypres, 9e des 13 épreuves du championnat du monde WRC, à l'issue de la première boucle au programme de samedi, confortant même son avance.

Le pilote germanophone avait provisoirement laissé le leadership à son équipier Ött Tänak lors de la spéciale d'ouverture samedi, mais dans l'ES11, Neuville a remis les choses au point réussissant le temps scratch, une performance renouvelée dans l'ES12 à Hollebeke, la plus longue du rallye, son 7e scratch du week-end. Thierry Neuville compte désormais 16.2 secondes d'avance sur Tänak et 21.5 sur le Gallois Elfyn Evans (Toyota Yaris). La 10e spéciale, la deuxième de la journée, a elle été marquée par la sortie de route de Craig Breen (Ford MS-Sport). L'Irlandais est parti à la faute et son véhicule a effectué un tonneau finissant sur le toit. La spéciale a été neutralisée. C'est le troisième abandon de suite pour Breen, qui est sorti de sa voiture sain et sauf tout comme son copilote. Sorti de la route la veille dès la deuxième spéciale, le Finlandais Kalle Rovanperä (Toyota Yaris) est reparti samedi avec une pénalité de plus de deux heures. Son véhicule, endommagé après plusieurs tonneaux, a pu reprendre la route. Le confortable leader au championnat du monde espère ainsi pouvoir aller chercher quelques points dans la Power Stage dimanche en clôture du rendez-vous flandrien. Une deuxième boucle est au programme après-midi avec les mêmes spéciales de Reninge (15,00 km), Dikkebus (14,29 km), Wijtschate (15,00 km) et Hollebeke (22,32 km). Dimanche sont prévus deux passages dans Watou (12,36 km) et Kemmelburg (13,31 km). La répétition de Kemmelberg sera le théâtre de la Power Stage. Le rallye compte 20 spéciales pour un total de 281,58 km chronométrés. (Belga)