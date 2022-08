Thierry Neuville : "Je sens que l'on peut aller plus vite encore"

(Belga) Thierry Neuville (Hyundai) a réalisé une bonne opération à l'issue de la première des deux boucles au programme de la journée de samedi confortant son avance au Rallye d'Ypres, 9e des 13 épreuves du championnat du monde WRC.

Le pilote germanophone a porté ainsi son avantage à 16.2 secondes sur son équipier chez Hyundai, Ött Tänak qui le devance pour l'instant d'un point au classement des pilotes, à bonne longueur cependant du Finlandais Kalle Rovanperä, solide leader. Thierry Neuville a signé encore deux temps scratch samedi matin, portant son total à 7 depuis le début du rallye, profitant de quelques soucis avoués par l'Estonien. "Je ne suis pas sûr qu'Ott a des problèmes. Je pense que, s'il a des problèmes, c'est qu'il roule sur trois cylindres", a plaisanté Thierry Neuville à l'arrivée de l'ES12, la quatrième de la journée avant la deuxième boucle cet après-midi. "Bien sûr, on veut continuer à se battre pour la victoire et je vais continuer à tout donner. Cela va mieux avec la voiture, mais je sens que l'on peut faire un truc pour aller plus vite encore. On doit juste trouver quoi." Les pertes de temps d'Ött Tänak, qu'il explique par un problème sur le système de quatre roues motrices de sa voiture, profite aussi à Elfyn Evans. Le Gallois, 3e, a ramené sa Toyota à 5.3 de l'Estonien. "Cela nous pénalise beaucoup", a expliqué Tänak. "J'ai fait en sorte d'être aussi souple que possible, mais on a une quatre roues motrices assez inconsistante pour le moment et c'est très décevant. Je peux la conduire, mais comme une voiture de rallye." (Belga)