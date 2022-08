Le Néerlandais Casper Van Uden remporte la 2e étape du Tour de l'Avenir

(Belga) Le Néerlandais Casper Van Uden a remporté la 2e étape du Tour de l'Avenir, disputée samedi entre Benet et Civray sur la distance de 153 kilomètres. Le coureur néerlandais de 21 ans, passé professionnel chez DSM au début du mois, l'a emporté au sprint devant le Danois Sebastian Kolze Changizi et le Britannique Samuel Watson.

Premier Belge, William Junior Lecerf a pris la 33e place. Le Norvégien Soren Waerenskjold, 6e de l'étape, a conservé le maillot jaune de leader dont il s'est emparé vendredi à la suite de sa victoire dans la 1e étape. La 3e étape mènera les coureurs de Civray à La Trimouille sur 153,7 km dimanche. Le Tour de l'Avenir, ouvert aux coureurs de moins de 23 ans et considéré comme un tremplin vers le monde professionnel, se déroule en neuf étapes en ligne de l'ouest de la France en direction des Alpes. Après la journée de repos du 25 août, les coureurs affronteront les étapes de montagne avec, entre autres, les ascensions des cols de la Madeleine et de l'Iseran. L'épreuve se terminera le 28 août à Villaroger. Les derniers vainqueurs du Tour de l'Avenir, qui n'avait pas été disputé en 2020 en raison de la crise sanitaire, sont les Norvégiens Tobias Halland Johannessen en 2021 et Tobias Foss en 2019, le Slovène Tadej Pogacar en 2018, le Colombien Egan Bernal en 2017 et le Français David Gaudu en 2016. (Belga)