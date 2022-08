Allemagne: Dortmund se saborde en sept minutes, Leverkusen coule à domicile

Après avoir mené de deux buts à l'entame du dernier quart d'heure, le Borussia Dortmund s'est sabordé et a encaissé trois buts entre la 89e et la 95e, concédant un premier revers cette saison contre le Werder Brême (3-2) dans son Westfalenstadion.

Avec cette défaite, le Borussia offre une première occasion au Bayern Munich de s'installer seul en tête de la Bundesliga, en cas de succès à Bochum, dimanche (17h30) en clôture de la 3e journée du championnat d'Allemagne.

Pour les hommes d'Edin Terzic, la rencontre face au Werder Brême semblait suivre un cours tranquille samedi après-midi.

Sans contrôler totalement le match, comme l'a reconnu le capitaine Marco Reus après la rencontre au micro de Sky, et en étant même dominés en première période, ils se dirigeaient tout de même tranquillement vers un troisième succès en trois matches de championnat, pour mettre la pression sur le Bayern.

Les buts sur des frappes de Julian Brandt dans le temps additionnel de la première période (45e+2) et de Raphaël Guerreiro à l'entame du dernier quart d'heure (77e) suffisaient au bonheur des supporters du BVB.

Mais au pied du Mur jaune, et malgré une bonne partie du gardien de Dortmund Gregor Kobel, les Jaunes et Noirs ont complètement sombré entre la 89e minute et la dernière des cinq minutes du temps additionnel.

C'est d'abord Lee Buchanan qui a réduit le score de l'extérieur du pied, avant que Niklas Schmidt n'égalise pour ce qui aurait pu être le troisième 2-2 du Werder cette saison. Mais Oliver Burke à la toute fin du temps additionnel a offert son premier succès de la saison à Brême, qui compte désormais cinq points.

Un renversement de situation inédit pour un match de Bundesliga: jamais un club n’avait marqué trois buts à partir de la 89e minute dans le championnat d'Allemagne.

- "Très mauvaise prestation" -

"On doit dire honnêtement que c'est une défaite méritée. On n'a pas fait un bon match, ça a été une très mauvaise prestation de notre part, même en première période, même si on a réussi à prendre l'avantage sur la dernière action", a concédé l'entraîneur du Borussia Edin Terzic, au micro de Sky après la rencontre.

"Même si on n'a pas contrôlé le match, quand on mène 2-0 après 88 minutes, on doit tout simplement gagner la rencontre", a-t-il ajouté.

Un peu agité vendredi en coulisses par les rumeurs, très rapidement démenties par le patron Hans-Joachim Watzke, d'une éventuelle arrivée de Cristiano Ronaldo, le Borussia offre à Leipzig la possibilité de recoller à un point.

Les coéquipiers de Christopher Nkunku, qui ambitionnent de contester la suprématie munichoise (décuple champion d'Allemagne en titre), ont été tenus en échec à Stuttgart (1-1) et contre Cologne (2-2), et se doivent de s'imposer à Berlin sur la pelouse de l'Union en fin d'après-midi (18h30), pour revenir dans la foulée du Borussia après trois journées.

En revanche, rien ne va plus pour le Bayer Leverkusen, troisième de Bundesliga la saison passée et qualifié pour la Ligue des champions cette saison, qui a coulé à domicile contre Hoffenheim (3-0).

Ce troisième revers en championnat, auquel il faut ajouter une piteuse élimination au 1er tour de la Coupe d'Allemagne contre une équipe promue en 3e division, cloue le Bayer à la dernière place et le plonge dans un début de crise pour son plus mauvais début de saison, alors que le tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions est prévu jeudi.