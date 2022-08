WRC - Rallye d'Ypres - Thierry Neuville sort et abandonne: "Il faudra du temps pour s'en remettre"

(Belga) Thierry Neuville et Martijn Wydaeghe (Hyundai i20) ne remporteront pas le Rallye d'Ypres 2022. Le duo avait la course en main samedi, jusqu'à ce que leur Hyundai glisse hors de la route dans l'avant-dernière spéciale du jour, entraînant leur abandon dans cette 9e des 13 manches du championnat du monde WRC.

Déçu, Thierry Neuville est entré dans la zone des médias samedi soir et a pris le temps de s'adresser individuellement à chacun d'entre eux. "Ce qui s'est passé est simple. Nous nous sommes approchés d'un virage à gauche plutôt lent. Il y avait beaucoup de poussière sur la route. L'information ne figurait pas dans nos notes et n'a pas été remarquée par l'équipe qui a effectué la reconnaissance au préalable. La poussière a donc dû être projetée par les coureurs qui avaient pris le départ avant nous. Nous avons été pris par surprise et avons glissé dans le fossé", a expliqué Neuville. Grâce à l'aide de quelques spectateurs, Neuville a pu repartir. Un peu plus loin, il a garé sa voiture. "Je ne sais pas exactement quels sont les dégâts. Le pneu était à plat et il y avait un problème de direction. Il aurait été difficile de rejoindre l'arrivée. Nous recommencerons dimanche, mais le plaisir est parti. Nous voulions récompenser les nombreux fans présents sur le bord de la route. Ils ont été d'un grand soutien pour nous ce week-end. Nous sommes déçus. Il faudra du temps pour s'en remettre." (Belga)