Championnats européens - Anne Zagré remporte sa série du 100 m haies et rejoint les demi-finales

Les trois premières des trois séries et celles qui ont réussi les trois autres meilleurs chronos rejoignaient les demi-finales programmées dimanche soir (19h10). Les douze qualifiées y retrouveront les douze premières au ranking européen directement placées en demi-finales. La finale se courra dans la foulée à 20h45. La Bruxelloise, 14e au classement continental, disposait du meilleur chrono des engagées de la 2e série, grâce à son 12.95 le 3 juillet à La Chaux-de-Fonds. Elle a largement devancé la Néerlandaise Maayke Tjin-a-Lim (13.26) et la Grecque Elisavet Pesiridou (13.33). L'athlète de l'Excelsior âgée de 32 ans dispute son 4e Euro en plein air. Elle a disputé les finales dans les trois premières. Zagré a terminé 4e à deux reprises en 2012 à Helsinki (en 13.02) et en 2014 à Zurich (12.89). Elle a aussi pris une 5e place en 2016 à Amsterdam (12.97). (Belga)