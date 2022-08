Les Belges à l'étranger - Brève apparition pour Albert Sambi Lokonga dans la victoire d'Arsenal à Bournemouth

(Belga) Samedi soir, Arsenal s'est imposé 0-3 à Bournemouth, pour le compte de la 3e journée de Premier League.

Le chef d'orchestre des Gunners, Martin Odegaard, a donné le "la" en inscrivant un doublé dans le premier quart d'heure (5e et 11e). En seconde période, c'est le Français William Saliba qui a mis la cerise sur le gâteau en marquant le troisième but pour Arsenal (54e). Albert Sambi Lokonga, qui a vu son temps de jeu se raréifier en fin de saison dernière, est monté au jeu en fin de rencontre, à la 88e minute. Il était resté sur le banc lors de la 2e journée de championnat, et n'a disputé que le temps additionnel du déplacement à Crystal Palace il y a deux semaines. Arsenal connaît un début de saison idéal, avec 9 points sur 9, et occupe la tête du classement. Bournemouth est 14e avec 3 points. (Belga)