Euro de natation: les épreuves de 25 km en eau libre arrêtées puis annulées

Les courses féminine et masculine du 25 km en eau libre ont été arrêtées puis annulées samedi à Ostie, dans la banlieue de Rome, lors des Championnats d'Europe de natation, en raison des conditions météo difficiles, a annoncé la Ligue européenne de natation.

Après plus de 3h30 de course, "en raison des conditions météorologiques, les juges et le responsable de la sécurité ont décidé de stopper immédiatement les courses pour protéger les athlètes et les officiels" a indiqué la ligue dans un communiqué diffusé samedi soir.

Déjà reportées une première fois en raison de la météo, les courses du 25 km ont été finalement annulées, "les juges ne pouvant pas établir des classements finaux", précise le communiqué de la ligue.

Elle présente ses excuses aux nageurs "qui ont travaillé dur pour être prêts pour cet événement".

- "on n'a pas eu d'information" -

Tous les nageurs n'auraient pas été prévenus en même temps de l'arrêt des courses, créant une situation très confuse.

"On a été témoin que la course s'est arrêtée mais on n'a pas eu d'information, a déploré Julien Issoulié, directeur technique national de l'équipe de France de natation à l'AFP. La règle, c'est que si la houle est trop grosse, les organisateurs doivent informer les entraîneurs, sauf que ce n'est pas du tout ce qu'il s'est passé."

Plusieurs nageurs se sont dirigés vers la plaque d'arrivée, comme c'est le cas lorsqu'une course est écourtée, tandis que d'autres se sont arrêtés.

Habituellement, les organisateurs préviennent les entraîneurs, qui font passer l'information aux nageurs. Il est alors demandé aux nageurs d'effectuer un dernier tour avant de rejoindre la plaque d'arrivée.

"J'étais au onzième tour quand un scooter s'est placé devant moi et m'a dit +arrête-toi, c'est fini, la course est terminée+, a déclaré le Français Axel Reymond au micro de France Télévisions, diffuseur des Jeux européens. Je ne comprends rien parce que j'étais un peu tout seul, dans les vagues ça allait, j'étais bien, et je commençais à rattraper du monde. Et puis je tourne à la bouée, je ne vois plus personne, et un scooter me dit d'arrêter."

La situation a aussitôt fait réagir la double championne du monde du 10 km en eau libre Aurélie Muller. "Encore une belle promotion de notre sport. Comédie Del Arte", a écrit la Française sur Twitter.

Samedi matin, toujours à Ostie, elle avait terminé 6e du 5 km, dans une course remportée par la Néerlandaise, Sharon Van Rouwendaal, qui devance l'Espagnole Maria de Valdes et l'Italienne Giulia Gabbrielleschi.

Chez les hommes, le Français Marc-Antoine Olivier a emporté le bronze, les Italiens Gregorio Paltrinieri et Domenico Acerenza raflant respectivement l'or et l'argent du 5 km.

Les épreuves du 10 km ainsi que les relais 4x1250 m (à 16h) hommes et femmes sont toujours prévus dimanche (à 10h) à Ostie, annonce la Ligue, "sauf en cas de conditions météo extrêmes", qui pourraient causer leur report ou leur annulation.