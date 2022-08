Euro d’athlétisme: les Belgian Cheetahs terminent au pied du podium avec un nouveau record national

Le relais féminin du 4x400 m, les Belgian Cheetahs, a pris la 4e place de la finale des championnats d'Europe d'athlétisme, samedi soir à Munich.

Cynthia Bolingo, Hanne Claes, Helena Ponette et Camille Laus, qui étaient encore en tête à 200 m de l'arrivée, ont pulvérisé le record de Belgique en 3:22.12 soit 1.84 seconde de mieux que leur record réussi le 7 août 2021 en finale des JO de Tokyo (3:23.96). Elles échouent à 38/100e du podium. L'or a été remporté par les Pays-Bas avec Femke Bol en dernière relayeuse, qui décroche sa 3e médaille d'or dans cet Euro, en 3:20.87 devant la Pologne (3:21.68) et la Grande-Bretagne (3:21.74). Bolingo a cédé le témoin en 2e position à Claes qui s'est rabattue en tête avant de céder le relais à Ponette en 4e position. Celle-ci a effectué un tour de piste mémorable dépassant trois concurrentes pour donner le bâton à Laus en tête. La capitaine des Cheetahs a résisté de son mieux mais dans la seconde moitié de sa course, Bol puis Natalia Kaczmarek et Nicole Yeargin l'ont débordée. Vendredi, Naomi Van Den Broeck, Imke Vervaet, Ponette et Laus avaient signé le 2e temps des séries en 3:25.44 en prenant la 2e place de leur série derrière la Grande-Bretagne, signant à cette occasion leur 3e meilleur chrono derrière les deux records de Belgique établis aux JO de Tokyo en 2021 3:24.08 en séries et 3:23.96 en finale.

A l'occasion de leur première grande finale internationale, à l'Euro de Berlin en 2018, les protégées de Carole Bam avaient déjà pris la 4e place en 3:27.69.