WNBA - Emma Meesseman et Julie Allemand gagnent la 2e manche face à New York

Chicago Sky, l'équipe des Belgian Cats Emma Meesseman et Julie Allemand, championne en titre WNBA a remporté la 2e manche de son premier tour des playoffs de la Ligue américaine de basket féminin, 100-62, aux dépens des New York Liberty samedi à Chicago.

Les deux équipes sont à égalité une manche partout. Les Newyorkaises avaient créé la surprise mercredi en gagnant la première rencontre 91-98. La 3e et dernière manche se jouera mardi à Brooklyn. Emma Meesseman a inscrit 12 points, capté 12 rebonds et délivré 4 passes décisives en 24 minutes samedi. Julie Allemand a joué 19 minutes de quoi inscrire 4 points et donner autant d'assists.