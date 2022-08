Le mercato EN DIRECT: fin des vacances pour Samuel Umtiti, le Barça lui aurait trouvé un nouveau club

Les dates :

France : 10 juin au 1er septembre 23h.

Angleterre : 10 juin au 1er septembre 23h.

Italie : 1er juillet au 1er septembre 20h.

Espagne : 1er juillet au 1er septembre.

Allemagne : 1er juillet au 1er septembre.

Belgique : 15 juin au 6 septembre.

LES DIABLES ROUGES

Dedryck Boyata devrait bien rejoindre le FC bruges. Le défenseur va passer ses examens médicaux ce dimanche, annonce le journaliste Sacha Tavolieri.

LES TRANSFERTS À L'ÉTRANGER

Le journal Mundo Deportivo rapporte que le FC Barcelone a enfin trouvé une porte de sortie à Samuel Umtiti. Le Français devenu persona non grata en Catalogne agace ses dirigeants à cause de son énorme salaire alors qu'il n'a joué qu'un seul match la saison dernière. Selon nos confrères espagnols, le club italiens de Lecce serait prêt à accueillir le champion du monde... à certaines conditions. Lecce paiera Barcelone en fonction du temps de jeu d'Umtiti et le transfert dépendra également de la réussite de la visite médicale.

Le joueur brésilien de l'Ajax, Anthony, fait le forcing pour rejoindre Manchester United. Farizio Romano rapporte que le joueur ne s'est pas entraîné avec ses coéquipiers et pourrait être mis à l'écart par son club pour le match de ce week-end. Les Ajacides demanderaient 100 millions aux Mancuniens pour leur joueur.

Le FC Barcelone attend que la Juventus se décide à propos de Memphis Depay. Le Néerlandais a un accord avec le Barça pour casser son contrat à l'amiable et lui permettre de rejoindre gratuitement la Juve, mais il doit finaliser les détails de son arrivée avec les Italiens.

L'Olympique de Marseille et Manchester United ont trouvé un accord pour le prêt d'Eric Bailly. Reste au club phocéen à convaicre le joueur et le deal sera conclu.

Edinson Cavani ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine. Le buteur Uruguayen à déclaré à la chaine espagnole El Chiringuito qu'il avait "besoin d'aller là où ils me veulent vraiment et me font confiance".

LES TRANSFERTS EN BELGIQUE

/