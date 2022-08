Tennis: la tornade Garcia, plus forte que la pluie, se hisse en finale à Cincinnati

Inarrêtable, malgré un bras gauche endolori et la pluie venue perturber sa marche en avant, Caroline Garcia s'est qualifiée pour la finale du WTA 1000 de Cincinnati, dernière grande répétition sur dur avant l'US Open, en battant Aryna Sabalenka, samedi.

La Française de 28 ans, 35e mondiale, s'est imposée 6-2, 4-6, 6-1 aux dépens de la Bélarusse (7e).

"Ça fait du bien! J'ai eu un long parcours à Cincinnati. Je suis fière de ce que je fais et je suis heureuse d'être en finale demain, avec un match de plus à jouer", s'est félicité à chaud celle qui est devenue la première joueuse issue des qualifications à atteindre une finale de WTA 1000.

Elle tentera de remporter un troisième tournoi de cette catégorie, juste en-dessous des Grands Chelems, contre la Tchèque Petra Kvitova (28e).

Garcia, qui avait glané ses deux premiers WTA 1000 à Wuhan et Pékin en 2017, avant d'atteindre les demi-finales du Masters à Singapour, renoue cet été avec son meilleur niveau après des années de résultats irréguliers.

Elle cumule désormais 25 victoires depuis le mois de juin, au gré d'un parcours impressionnant qui l'a vue s'imposer en juin à Bad Homburg et en juillet à Varsovie, où elle avait eu au passage le scalp de la N.1 mondiale Iga Swiatek.

Personne ne fait mieux actuellement sur le circuit.

- "Come On!" -

Dans ses moments forts, Garcia a été intraitable face à Sabalenka, une des joueuses les plus puissantes du circuit, qui menait 2 à 1 dans leurs confrontations, comme elle l'a été pour successivement écarter la N.3 mondiale Maria Sakkari au 2e tour, la Belge Elise Mertens (33e) en 8e et l'Américaine (8e) en quarts.

Son premier set a été un modèle d'agressivité et de précision. Elle a aligné 5 aces, 13 coups gagnants contre 3, et commis seulement 3 erreurs directes contre 13 à la Bélarusse, alors totalement dépassée.

Après une première interruption de deux heures et demie par la pluie, Sabalenka, qui visait un 12e titre dans l'Ohio, a fait des ajustements payants dans la deuxième manche, notamment en retour, ce qui lui a permis de breaker trois fois d'affilée. Une fois de plus que la Française, qui a perdu le rythme et s'est fait poser un bandage sur son avant-bras gauche.

Au troisième set, Garcia s'est remise sur le bon chemin, en contrôlant mieux l'échange, pour breaker (3-1). Elle a à peine eu le temps de lâcher un "Come on!" que la pluie s'est à nouveau abattue en trombes.

Une heure et demie plus tard, Sabalenka accumulait les erreurs directes, ouvrant une autoroute vers la finale à la Française, qui pouvait exulter, sous les yeux de l'ancienne championne Martina Navratilova.

- Kvitova en habituée -

"Quelle journée ça a été! Aryna est une adversaire difficile, si rapide et si forte. Nous avons eu beaucoup de rallies très durs, dans des conditions difficiles. On ne savait jamais quand on allait revenir sur le court...", a encore dit Garcia.

Elle tentera de décrocher le 10e titre de sa carrière, contre Petra Kvitova, une habituée des finales de WTA 1000, puisque ce sera sa 12e après en avoir remporté huit. La Tchèque de 32 ans l'a battue cinq fois en huit confrontations.

Kvitova, deux fois championne à Wimbledon (2011, 2014) et qui n'avait jamais dépassé le stade des demies dans l'Ohio, a difficilement battu 6-7 (6/8), 6-4, 6-3 Madison Keys (24e), lauréate de l'épreuve en 2019.

"C'était un match incroyable, je m'attendais à ce que ce soit difficile - mais pas à ce point", a déclaré Kvitova.

Après la perte du premier set au tie-break, plombée par un service alors défaillant (10 doubles-fautes au total), elle a fini par faire déjouer l'Américaine, dont la puissance de frappe a souvent été trahie par sa maladresse.

Kvitova, qui vise un 30e titre sur le circuit, a excellé en défense dans la seconde manche, enlevée sur sa troisième opportunité.

Dans la foulée, la Tchèque a breaké d'entrée de troisième set. Un avantage conservé jusqu'au bout, pour s'imposer en 2h20 sur sa troisième balle de match.