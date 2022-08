Lewis Hamilton est métamorphosé: le Britannique affiche un physique impressionnant avant la reprise du championnat (vidéo)

La Formule 1 reprend ses droits dans une semaine. Après la traditionnelle trêve estivale, les écuries et les pilotes vont s'affronter dimanche prochain sur le circuit de Spa-Francorchamps.

À quelques jours de reprendre le volant de sa Mercedes, Lewis Hamilton s'est affiché dans une forme olympique sur ses réseaux sociaux. Le Britannique a profité de la pause pour affiner sa condition physique, et le résultat est saisissant.

"Progresser prend du temps. Peu importe combien c'est rapide ou lent, continue de pousser", légende le pilote.

Le septuple champion du monde semble parfaitement prêt pour entamer la seconde partie de saison et venir embêter autant que possible son rival Max Verstappen qui file vers un second titre mondial consécutif.

Hamilton est actuellement 6e au classement des pilotes avec 146 points. Ce classement est dominé par le champion en titre Max Verstappen qui compte 258 unités très loin devant Charles Leclerc (2e, 178 points).