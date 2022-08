Un objectif réaliste? Le PSG se lance un défi très ambitieux

D'après les informations de nos confrères français du Parisien, l'équipe première du PSG s'est lancé un défi pour cette nouvelle saison.

Une idée lancée par le directeur sportif Luis Campos et le coach Christophe Galtier : rester invaincu en championnat toute la saison.

Les Parisiens ont parfaitement lancé leur exercice 22-23 avec deux larges victoires 0-5 (contre Clermont) et 5-2 (contre Montpellier). De plus, certains joueurs stars comme Neymar, Sergio Ramos et Messi semble (enfin) retrouver un niveau de jeu à hauteur de leur talent.

Afin de garder ses troupes motivées toute l'année, Christophe Galtier aurait donc lancé le défi de rester invaincu en championnat toute l'année. Une prouesse qui n'a encore jamais été réalisée dans le championnat de France.