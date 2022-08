Deux nouvelles victoires pour Lucas Coenen qui gagne le GP de Charente-Maritime en EMX250

(Belga) Lucas Coenen (Husqvarna) a remporté les deux manches et le Grand Prix de Charente-Maritime en France, 10e et dernière épreuve du championnat d'Europe de motocross en EMX250 dimanche à St Jean d'Angely.

C'est le troisième succès en Grand Prix pour le jeune pilote belge, 15 ans, cette saison après sa première victoire à Lommel le 24 juillet où il avait remporté les deux manches, ses deux premiers succès en carrière. C'est aussi la 5e victoire en manche consécutive pour le Bruxellois après ses deux victoires dans les deux manches du Grand Prix de Finlande dimanche dernier à Hyvinkää et la seconde du GP de Suède la semaine précédente. Cela n'a pas empêché le Néerlandais Rick Helzinga (Yamaha), 20 ans, de remporter le titre européen avec 365 points devant Lucas Coenen, 2e avec 333 unités. Lucas et Sacha, son frère jumeau, avaient roulé pour la première fois en MX2, lors du Grand Prix de République tchèque à Loket le 17 juillet. Sacha a terminé 34e et Lucas 21e, décrochant ses premiers points au championnat du monde. (Belga)